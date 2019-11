Il primo appuntamento non ufficiale della stagione per il Cupello Calcio ed il Casalbordino. Nell’amichevole delle 17:15 le due compagini sono scese in campo per valutare il lavoro svolto in questa settimana di preparazione. Al termine dei due tempi di gioco il risultato finale ha visto i rossoblu vincere per 4-2 grazie alla doppietta di Monachetti (anche un gol annulatogli per fuori gioco), al gol di un Soria già in condizione e alla rete del giovane Bamba. Tra le fila giallorosse in gol Bucceroni su rigore e Berardi.

Nel primo tempo il Cupello è sceso in campo con sette under (Nocciolino, D’Adamo, Tucci, Persichetti, Manachetti, Spinelli e Nanni), affiancati agli esperti Soria e Marconato – quest’ultimo fermato successivamente da un brutto colpo alla gamba durante un’azione di gioco - e al difensore Benedetti e il '94 Berardi. I casalesi sono partiti con Canosa in porta, Lombardozzi, Cinosi, Colanero, Frangione, Del Giango, Molisani, Di Pasquale e con il tridente d’attacco composto da Bucceroni, Marchioli e Berardi. Una prima frazione di gioco che ha visto come protagonista indiscusso Monachetti aiutato dal buonissimo lavoro in avanti di Soria. Trai due ottima collaborazione e sinergia (in occasione delle due reti tutte e due gli assist sono stati di Peppe Soria) con l’ex capitano della Vastese agile sulla fascia e pronto a servire i compagni. A centrocampo D’Adamo ha fatto il suo dovere e sembra trovarsi molto bene all’interno di questo gruppo. Il Casalbordino ha fatto fatica all’inizio a servire Bucceroni in attacco ma, con il passare dei minuti, è riuscita a creare diverse azioni da gol. Secondo tempo un po’ più spento rispetto al primo, ma comunque è risultato utile ad entrambi gli allenatori per valutare la formazione migliore da poter mettere in campo quando si inizierà a fare sul serio.

Ad una settimana dall’inizio della preparazione fare un bilancio è davvero difficile, ma da quello che si è visto in campo il Cupello potrà dire tranquillamente la sua in questa stagione. Una rosa giovane e al tempo stesso per niente acerba grazie alla presenza di elementi d’esperienza. Un mix che potrà regalare non poche gioie al presidente Oreste Di Francesco, oggi pomeriggio presente al comunale.