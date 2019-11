Buona la prima . Per Friotto e Bandautore Cromaticoro la prima volta in acqua a San Salvo Marina è stata un successo.

Numeroso il pubblico che ha seguito il suggestivo concerto sulla piattaforma in mezzo al mare nel tratto antistante il lido Controvento (organizzatore della serata).

Friotto, cantautore di Lanciano, da due anni ha debuttato con i concerti sull'acqua riscontrando molteplici consensi nelle varie tappe (San Vito, Ortona) non solo marine: la band si è infatti esibita di recente anche sul lago di Bomba.

Musica e parole sono state accompagnate da giochi luminosi e dal corpo di ballo di Cristina Nudi che si è esibito sulla battigia e in acqua.

A pochi brani dalla fine del concerto, su Friotto & Co. è spuntata la luna rossa che combinandosi con i colori delle luci ha contribuito a rendere ancor più magica la piacevole novità della marina sansalvese.

Seguirà servizio video