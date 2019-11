Alla quarta edizione il Min&Mal & friends, party organizzato dai fratelli Mario e Alessio Caterino, si trasferisce sulla spiaggia. Si svolgerà infatti on the beach, presso il lido Cocorito Village di San Salvo Marina, l'evento che domenica 9 agosto porterà il divertimento a suon di musica dalle 5 del pomeriggio alle 5 del mattino. "Per noi è un appuntamento ormai divenuto tradizionale nella nostra città - spiega Mario Caterino -. E' un modo anche per riunire gli amici, molti dei quali si alterneranno alla consolle con noi". Oltre a loro, infatti, ci saranno Sisko Elecrofanatik, Edna, Gino Zocaro, Delayz, Guido Iacovitti, Fernando Ruggieri e Alex Brain. "

Inoltre abbiamo la collaborazione con lo staff Positive e con Michele Esposito". Una festa per respirare un po' di aria (marina) di casa, visto che durante l'anno sono spesso in giro per il mondo. "Anche in questo 2015 abbiamo girato tanto e continueremo a farlo, toccando Australia, Finlandia, Tunizia, Brasile, Ungheria, Argentina, Messico. Siamo stati anche al Summerland di Fossacesia". E ora invitano tutti per una lunga serata di divertimento sulla spiaggia sansalvese.