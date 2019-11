Dopo l’avvio ufficiale della nuova stagione con la primissima seduta di allenamento di lunedì pomeriggio al Davide Bucci, l’U.S. San Salvo ha iniziato i lavori agli ordini di mister Danilo Rufini e del suo staff tecnico. Questo pomeriggio alle ore 20:30 i biancazzurri saranno di scena a Campobasso nel primo test pre-campionato contro la compagine di serie D.

Un primo appuntamento che servirà a Marinelli e compagni per iniziare ad avere confidenza con il campo e con i nuovi elementi in rosa. L’U.S. proprio in questi giorni ha dato il benvenuto a due giovanissimi classe 1997, il difensore Davide Tamilia ed il centrocampista Andrea De Gregorio. Entrambi saranno impiegati in prima squadra e nella juniores d’elite allenata dal confermatissimo Vincenzo Di Nardo. Già dal test di questo pomeriggio a Campobasso, mister Rufini potrà tracciare un primo bilancio- se pur precoce- di quello che sarà il lavoro da intraprendere in termini di unione del gruppo e di coesione di gioco. Oltre a quella in programma per le 17 di oggi, ci saranno altri test durante le prossime settimane. Il primo tra le proprie mura andrà in scena lunedì 10 agosto contro il Casalbordino.

Il periodo più importante della stagione in casa San Salvo lo si sta vivendo con l’entusiasmo e la voglia di creare i presupposti per una stagione da protagonista in eccellenza. Il presidente Evanio Di Vaira non si nasconde: “Arrivare secondi sarebbe come arrivare decimi” ripete ormai da tempo, affermando senza timore che l’obbiettivo stagionale risulta essere il primo posto. Dalla sua parte mister Rufini non vuole ricorrere a proclami, attento e super concentrato nel lavoro settimanale sul campo. Dei trentaquattro giocatori presenti nel primo giorno di preparazione non tutti rimarranno ed il gruppo verrà sfoltito come lo stesso Di Vaira ha fatto capire.