Il neo prefetto di Chieti, Antonio Corona, ha incontrato questa mattina i sindaci del Vastese nell'aula Giuseppe Vennitti del Comune di Vasto. Un momento di conoscenza e scambio di opinioni su quelle che sono le esigenze del territorio a sud della provincia in cui il prefetto, parlando a braccio, ha dato sin da ora precise linee guida ai sindaci, cui ha raccomandato di "non strillare, ma essere sempre come il comandante della nave che mantiene la situazione sempre sotto controllo". Tanti i temi affrontati, dalla sicurezza alla gestione dei flussi di immigrazione che per Corona vanno gestiti "con l'impegno di tutti, nessuno escluso", fino alla crisi idrica. Corona ha ribadito di voler essere presente in tutti i centri della provincia, dai più grandi fino ai piccoli Comuni di montagna, perchè "solo percorrendo le strade, conoscendo i luoghi, si possono capire fino in fondo le problematiche da affrontare e risolvere".