Il Comune di Vasto premierà Paola Giorgetta, giovane molisana che si è fatta onore negli Special Olympics World Games di Los Angeles, conquistando una medaglia di bronzo nei 50 metri stile libero [leggi] e quella d'oro nei 25 dorzo [leggi]. Paola, che si allena da 18 anni con la Mille Sport di San Salvo, è anche iscritta all'Arda di Vasto. Così, per rendere omaggio alle sue imprese, il Comune di Vasto l'ha invitata, attraverso il presidnte del consiglio comunale, Giuseppe Forte, e l'assessore allo sport, Luigi Masciulli, per un riconoscimento che verrà consegnato in apertura della prossima seduta dell'assise civica, fissata per il 7 agosto.