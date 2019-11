Una settimana è passata dall’inizio della preparazione del Cupello e questo pomeriggio nel sintetico di casa i ragazzi di mister Di Francesco saranno impegnati alle ore 17:15 nel primo test amichevole contro la neo promossa in Promozione Casalbordino. Un primo appuntamento non ufficiale nel quale entrambe le formazioni potranno testare il lavoro sin qui svolto in seduta di allenamento.

Da una parte i rossoblu ancora a caccia di una punta malgrado l’arrivo di Giuseppe Soria e in attesa della firma di Massimo Marconato e Gabriele D’Ambrosio; dall’altra i casalesi del nuovo tecnico Gabriele Farina il quale in questi primi giorni, tra sedute atletiche in spiaggia e allenamenti sul campo, ha iniziato a prendere appunti e oggi potrà avere un quadro più chiaro della condizione dei suoi. Due campionati da disputare in categorie differenti, la Promozione e l’Eccellenza, con sulla carta lo stesso obiettivo: salvarsi e poi vedere cosa si riuscirà a fare. Se per il Casalbordino parlare di salvezza sicura è quasi d’obbligo, in casa Cupello con il possibile arrivo di Marconato nascondersi sarà difficile perché, oltre alla rosa attuale di per sé già molto competitiva, con l’arrivo del portiere trevigiano il valore dei cupellesi potrebbe salire e non di poco. Nonostante questo, sia mister Di Francesco che tutto l’ambiente preferisce rimanere con i piedi per terra e approcciarsi alla nuova stagione come è stata solita fare questa società negli ultimi due anni.

Se pur ancora in fase di rodaggio, Cupello e Casalbordino vorranno esprimersi nel rettangolo di gioco al meglio così da comprendere subito quali saranno gli aspetti da migliorare. Tra le fila dei casalesi Della Penna, Di Pasquale e Lombardozzi saranno gli ex di casa, mentre il Cupello non potrà schierare Antenucci e D’Antonio fermati il primo da una distorsione ed il secondo da un affaticamento muscolare.

Di seguito l’intervista a mister Giuseppe Di Francesco il quale ha svelato gli obiettivi concreti della sua squadra.