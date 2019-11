Caro presidente D'Alfonso, la gente mi chiede della Casa della salute, ma sono nelle condizioni di non saper che rispondere, che vogliamo fare? Questo, in sostanza il senso della lettera che il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità, Mario Olivieri, ha inviato al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, anche a seguito delle "punzecchiate" ricevute dal Movimento 5 Stelle, durante la festa a Celenza sul Trigno (qui l'articolo).

Olivieri bolla come "campagna di comunicazione demagogica, tesa a evidenziare la bontà delle loro 'proposte' e a criticare l'attività del Governo Nazionale e Regionale" quella del Movimento 5 Stelle, attaccando la capogruppo Marcozzi, che "si è esibita, cercando di dare il meglio di sé, in amenità e attacchi fuorvianti".

Un colpo, però, deve essere andato a segno, se lo stesso Olivieri scrive a D'Alfonso: "In seguito a mie sollecitazioni e ad una tua illuminante intuizione, circa un anno fa annunciammo, proprio a Celenza sul Trigno, un progetto, da realizzare al confine con il Molise, con il quale si sarebbe costituita una struttura sanitaria territoriale, in collaborazione con la Regione Molise, al servizio delle comunità abruzzesi e molisane che gravitano in quei luoghi. Ci recammo diverse volte sui posti e la ASL di Lanciano-Chieti-Vasto pubblicò un bando per individuare un edificio nel quale sarebbe sorta la struttura".

Il problema, però, è che "ad oggi, non mi è dato ancora sapere dalla ASL l'esito di quel bando, e alle innumerevoli richieste dei cittadini di quelle zone, tese a conoscere a quale punto si trovi l'iter del progetto, e se mai verrà realizzato, mi trovo nelle condizioni di non riuscire a dare una risposta efficace".

"Caro Presidente, - continua Olivieri - come sai, il mio impegno politico è finalizzato prevalentemente a canalizzare le istanze del mio territorio e del mio collegio, per tradurli in progetti e poi vederli realizzati. Le mie istanze, pertanto, sono quelle dei miei concittadini e della mia gente, e la mia difficoltà nel dare risposte si riverbererebbero inevitabilmente sulla mia credibilità, ma anche su quella del Governo da te presieduto".

Da qui l'invito "a sollecitare da subito la Asl, affinché definisca, se non definita, la procedura per individuare la struttura sanitaria di che trattasi, e procedere successivamente in tempi certi alla sua organizzazione, al fine di farla diventare un modello di efficienza assistenziale interregionale, così come a suo tempo da te dichiarato. Al termine di questa mia, ti ringrazio per la tua attenzione, e scusandomi per la irritualità di questa missiva, ti assicuro che il mio impegno sarà per la causa comune, ma la mia azione di pungolo a difesa delle istanze del mio territorio sarà altrettanto costante e non risparmierà critiche e comportamenti conseguenti, ove esse non saranno rispettate e tenute nella giusta considerazione".