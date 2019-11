Scrittrice, poetessa e artista, è la pescarese Antonella Antinucci ad essersi aggiudicata l'edizione 2015 di Art in the dunes (qui la presentazione della manifestazione) con la sua installazione "Ultimi respiri (conserva d'aria)".

Nella produzione dell'artista pescarese, le diverse espressioni artistiche si uniscono e si contaminano a vicenda, come spiegato dalla stessa Antinucci in un'intervista a Rosalia Messina del portale Libreriamo: "I miei interessi sono molteplici, è vero, ma al centro della mia esistenza ci sono le parole, essenza fondamentale anche quando mi occupo di arte contemporanea e di fotografia. Considero le mie produzioni in questi campi fondamentalmente concettuali e, in tal senso, esse non avrebbero vita al di fuori del concetto espresso in un testo o in un titolo. Non riuscirei a vivere in un mondo privo di parole, senza libri da leggere e storie o versi da scrivere. Desidero ascoltare l’anima dei fonemi e dei grafemi, combinare parole, ricercarle per creare suoni, storie, concetti, scomporle e ricomporle, trovare numeri nascosti tra le sillabe come le note di uno spartito musicale".

L'appuntamento conclusivo della manifestazione si terrà a dicembre con la premiazione delle foto e i video sulla mostra.