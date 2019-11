Torna anche quest'anno il Mercatino del libro di testo usato, un'iniziativa curata da Gim, FdI-An e Gioventù nazionale per far fronte alle difficoltà delle famiglie per l'acquisto dei libri scolastici. Il mercatino è attivo da oggi presso la sede di FdI-An in corso Garibaldi 41 (di fronte al Comune).

Nelle parole del responsabile dell'iniziativa, Marco di Michele Marisi, i dettagli del progetto.