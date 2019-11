Una nuova rotatoria è in progetto per eliminare l'incrocio pericoloso tra corso Garibaldi, via Circonvallazione, via Puccini e via di Palmoli. L'intervento - inserito nella variazione del piano regolatore - giunge a conclusione del percorso già intrapreso dall'amministrazione comunale per rendere più sicuri gli incroci della circonvallazione sansalvese: si tratta, infatti, della terza rotatoria su quest'asse viario e si inserisce in una più ampia riqualificazione (futura) del quartiere.

L'intervento avrà un importo totale di 150mila euro e prevede l'esproprio delle aree necessarie alla sua realizzazione, alcune delle quali ora occupate da vegetazione e vigneti ricadenti nel Comune di Vasto.