Oggi e domani, 6 e 7 agosto, piazzale Colombo a San Salvo Marina ospiterà la seconda edizione di Progetto Sud l’originale contenitore di musica, colori e sapori del Sud. Un’iniziativa promossa dalla Pro Loco, dal Comune di San Salvo e dall’Event Service. Il sud è sinonimo di sole, musiche travolgenti e passionali, di sapori eccellenti legati ai prodotti della terra che possono beneficiare della luce e del calore che caratterizzano queste terre. Anche coloro che vivono in questi posti sono persone solari proprio perché i loro cuori e le loro menti risentono degli effetti positivi della luce del sole. Per diffondere questa cultura del sud nasce “Progetto Sud” e in questo tempo ognuno avrà l’occasione per conoscere le tradizioni, le musiche e i prodotti del sud del mondo.

Questa sera ci sarà il concerto di Tonino Carotone, con l'apertura dei Balkan Bistrò. Domani, 7 agosto, sarà la volta dei Sud Sound System, preceduti da Ros del Pascado ex Curakanta. Tra le novità l’allestimento di una “street food” , un percorso gastronomico dove si degusteranno scrippelle, sfogliatelle, muso di vitello, pannocchie arrosto, bruschetta formaggio, ventricina, pallotta cacio e uova, formaggi sardi, cozze ripiene e gli immancabili arrosticini.