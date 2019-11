Vasto e San Salvo sono state inserite tra le otto località in Abruzzo che prioritariamente saranno dotate di banda ultralarga. La notizia è contenuta nella delibera regionale n.647 del 28 luglio 2015, "PAR-FSC Abruzzo 2007/2013 AREA III - Trasporti, Logistica e Telecomunicazioni. Linea di Azione III 1.1.a "Crescita digitale della Regione Abruzzo".

Gli interventi si inquadrano nell'obiettivo di dotare l'intero territorio regionale di una connettività in banda ultralarga ad almeno 30 Mbps entro il 2020, rispettando quindi le linee guida tracciate dall'Agenda Digitale Europea.

Oltre alle due città del basso Abruzzo, ci sono Avezzano, Lanciano, Ortona, Giulianova, Roseto e Atri; complessivamente, l'intervento, che sarà realizzato dalla società Infratel (facente capo al ministero dello Sviluppo economico) avrà un importo di 9.650.000 €.

Per individuare le località che prima di altre usufruiranno del servizio si è tenuto conto non solo della densità demografica e delle unità immobiliari, ma anche della presenza sul territorio di servizi comprensoriali di tipo sanitario, scolastico, culturale e produttivo/agricolo. Con il Piano di Sviluppo Regionale, invece, si erano già coperti gli interventi per le città-distretto di Sulmona, Penne, Castel di Sangro, Popoli, Carsoli, Tagliacozzo, Scafa e Guardiagrele.

Il commento del sindaco. "Un risultato notevole che mi impegna a porre in essere ogni ulteriore azione utile e necessaria per l'utilizzo dei fondi in oggetto e permettere al nostro territorio e alla nostra città di crescere in termini di sviluppo e di tecnologia". Così Luciano ‪‎Lapenna ha commentato il finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione della Banda Larga nella Città del Vasto.