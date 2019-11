Abitualmente nello sport si tende a celebrare atleti, allenatori, presidenti, dirigenti, etc. Voglio ricordare, invece, un semplice custode dello stadio Aragona. Mi commuove il ricordo del suo bonario sorriso e della paterna complicità che aveva con noi ragazzi delle giovanili della Pro Vasto: di nascosto ci faceva indossare gli scarpini (le prime Adidas con tacchetti di alluminio!!) dei calciatori della prima squadra. Lo rivedo all’ingresso dei vecchi spogliatoi, sotto la tribuna centrale, quando rientravamo mogi e tristi per una sconfitta ma trovava sempre una parola buona per consolarci; si leggeva una luce di gioia che gli brillava negli occhi in caso di vittoria; avendo timore di rivolgerci al nostro allenatore, era il primo a cui chiedevamo della nostra prestazione sentendoci sempre rispondere che avevamo giocato bene e se l’aveva detto lui ci credevamo ciecamente!

Al rientro negli spogliatoi, durante l’intervallo di gara o dopo l’allenamento, ci rifocillava con il suo indimenticabile thè, mai bevuto così buono. Tutti i giovedì faceva sempre il tifo per noi ragazzi della De Martino nella classica partitella contro la squadra dei titolari; lo ricordo ancora quando ci raccomandava di non calpestare alcuni tratti del favoloso manto erboso dell’Aragona che lui aveva da poco riseminato o irrigato e che curava come un figlio, riempiendosi di orgoglio quando personaggi che avevano calcato i campi della serie A ed internazionali gli facevano i complimenti per la manutenzione.

Ciao mitico Franco, il Padreterno forse ti ha chiamato per assaggiare il tuo insuperabile thè perchè sicuramente ne ha sentito parlare anche in Paradiso!

Lorenzo Russo