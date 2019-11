Con un cronoprogramma di 120 giorni, sono previsti da settembre a novembre nuovi lavori per il miglioramento dei servizi all’interno della Riserva di Punta Aderci, attraverso fondi europei. Ad annunciarlo, l'assessore alle Aree protette, Marco Marra, che precisa: "Non è il caso che ha portato molti turisti a votare la spiaggia di Punta Penna nell’ambito della campagna nazionale on line 'La più bella sei tu', portata avanti da Legambiente, ricevendo così l’encomio dell’Associazione ambientalista che la annovera tra le 5 spiagge più belle d’Italia. Non è il caso, ma il frutto di investimenti in ricerca, conservazione, promozione e infrastrutture che hanno portato negli anni a rinforzare gli habitat della Riserva e a portare servizi nel rispetto del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva".

Nel caso specifico, Marra spiega: "Questa volta è il caso dei lavori di potenziamento e miglioramento delle aree a servizio della Riserva di Punta Aderci. Al fine di migliorarne la viabilità di accesso alla spiaggia, soprattutto per i diversamente abili, anche con la collaborazione della Capitaneria di Porto che ha dato supporto a soluzioni che interessano le aree di confine tra la Riserva e la banchina nord del Porto, il Comune di Vasto ha da pochi giorni appaltato i lavori di 'sistemazione viabilità di accesso alla spiaggia di Punta Penna' attraverso lo spostamento della sede viaria che interesserà anche il Porto, oltre che la realizzazione della condotta fognaria a servizio del casotto informativo di Punta Penna, oggi servito da vasca imhoff e che richiede continui svuotamenti nel periodo estivo. L’importo generale del progetto di 226mila Euro, è stato aggiudicato a 131mila euro circa, con un ribasso del 28 %, alla ditta Edil Florio di Vasto su 11 offerte pervenute. I lavori dovranno essere realizzati su un cronoprogramma di 120 giorni solari. È nostra intenzione cantierare l’opera agli inizi di settembre per riavere la consegna entro novembre 2015".

"Sempre con l’aggiudicazione di altri fondi finalizzati, - aggiunge l'assessore - risistemeremo le scalette di accesso alla spiaggia e posizioneremo nuova segnaletica all’interno del vasto territorio della Riserva, amplieremo l’area umida presente nei pressi della passeggiata retro dunale che si è già dimostrata sede di pause migratorie per molte specie di uccelli. Stiamo studiando anche altre soluzioni per il miglioramento dei servizi che riguarderà la prossima stagione estiva. Tutto questo a dimostrazione che il Comune di Vasto, ha sempre sfruttato tutti i canali di finanziamento esterno, sia quelli provenienti da fondi PAR FAS della Regione, sia quelli diretti con l’Unione Europea come la linea di finanziamento LIFE, sia fondi Ministeriali che con 2 milioni di Euro finanzierà la suggestiva pista ciclabile che passerà dentro la Riserva di Punta Aderci".