Si conferma uno dei punti critici della viabilità del territorio, l'incrocio tra la provinciale 157, che conduce a San Lorenzo, e la statale 16, in località Zimarino. L'ultimo incidente questa mattina, dove a scontrarsi sono stati un furgone e una moto di grossa cilindrata.

Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, un furgone della Wolkswagen guidato da un giovane ha urtato una Ducati Monster proprio all'altezza dell'incrocio. Nell'urto, la gamba del motociclista, un uomo sulla sessantina, è rimasta tra il furgone e la moto, e il centauro è finito sull'asfalto.

Sul posto, in quel momento, transitava un medico che, in attesa del 118 immediatamente allertato, si è sincerato delle condizioni dell'uomo, che comunque non ha perso conoscenza, anche se lamentava un forte dolore alla caviglia ferita, per cui è stato adagiato sulla strada in attesa dell'ambulanza che lo ha trasportato presso il locale pronto soccorso.

Quest'ultimo episodio conferma la necessità di intervenire al più presto sulla viabilità, in quel punto. Era in progetto una rotonda, ma al momento è tutto fermo.