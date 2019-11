Grande succeso per il complesso bandistico Città di San Salvo, che sabato scorso si è esibito in Piazza San Vitale a conclusione della terza Festa della Lavanda.

Il gruppo, fondato da Fiorentino Fabrizi, è formato da circa 45 elementi ed è stato diretto dal maestro Antonio Bonanni che ha arrangiato e curato i brani che sono stati proposti nel corso della serata. I musicisti, molti dei quali hanno studiato al conservatorio, hanno saputo emozionare e incantare con un repertorio che ha abbracciato la musica leggera italiana dagli anni Trenta a quella contemporanea. Sono stati proposti diversi generi musicali, mettendo in evidenza anche l’anima più rock della banda, che si è incamminata in nuovi sentieri alla ricerca di sonorità che sono risultate piacevoli da ascoltare.

Piacevolmente impressionata Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo: "La Banda diretta dal maestro Bonanni è stata in grado di saper far emozionare il pubblico presente con uno spettacolo che ha permesso di sperimentare generi musicali di periodi diversi e proposti in chiave bandistica grazie alla bravura di tutto il complesso bandistico di San Salvo. Un evento che ancora una volta ha dato prova delle grandi potenzialità in campo artistico-musicale della nostra città".

Durante il concerto della Banda Città di San Salvo ha accompagnato le varie esecuzioni con la sua voce Valentina Corradetti.