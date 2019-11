A poche ore di distanza dall'ultimo incidente (qui l'articolo), un altro centauro è stato coinvolto in un sinistro stradale, questa volta in via Istonia, che collaga Vasto centro alla Marina.

Nel pomeriggio, infatti, un motociclista a bordo di una Triumph si è scontrato con una Peugeot 206 nel tratto più a sud di via Istonia, a poca distanza dal bivio per la statale 16 e Vasto Marina. Fortunatamente anche in questo caso non ci sono state gravi conseguenze per il motociclista, che è stato comunque trasferito presso il locale pronto soccorso per accertamenti e per curare alcune contusioni non gravi.

Per i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la polizia municipale, mentre una pattuglia della polizia di stato ha istituito un parziale senso unico, bloccando il traffico a salire in città e dirottando gli automobilisti verso via Trave. Solo i mezzi pesanti che non potevano salire per via Trave sono stati fatti transitare, alternando il senso unico.