È un appuntamento che si ripete da 12 anni e che ogni volta vede aumentare il numero dei suoi partecipanti. Domenica scorsa si è svolta la tradizionale camminata Coast to Coast, dalla spiaggia di Vasto Marina alla Grotta del Saraceno. Un percorso tra spiagge e calette della costa vastese svolto per la prima volta più di due lustri da Simone Muratore, ancora oggi animatore del gruppo, e da alcuni suoi amici. Dopo quella prima divertente esperienze ogni anno il Coast to Coast è stato riproposto aumentando i partecipanti semplicemente con il passaparola. Lungo il percorso, che inizia al mattino per concludersi all'ora di pranzo, non mancano le soste per rifocillarsi o semplicemente per tuffi e bagni negli angoli più belli della costa. Dopo la partenza dal Beach Bar, con la colazione (a base di cornetti dei fratelli Diella) il gruppo dei camminatori si è fermato per una prima pausa al trabocco Cungarelle (merenda con pane, olio e pomodoro), poi sulla spiaggia di Casarsa per rinfrencarsi con la frutta fresca. Arrampicandosi sugli scogli i camminatori sono arrivati da Zì Nicola, per una gustosa mangiata di cozzze. Poi, dopo un passaggio rapido dai Bagni Vittoria, altra sosta presso Baia del Sole sulla spiaggia di San Nicola. Continuando il cammino Muratore & co. hanno trovato nientemeno che un gruppo di senatori della Repubblica. Dopo l'incontro del Movimento 5 Stelle di Celenza sul Trigno, Gianluca Castaldi e i suoi colleghi parlamentari stavano trascorrendo qualche ora al mare e hanno accolto divertiti il gruppo del Coast to Coast. Non poteva mancare la sosta ormai divenuta un'istituzione presso il trabocco della famiglia Menna con il Capitano Tonino Di Santo che ha dato il via ai brindisi di festa. Ancora un po' di cammino e il gruppo è arrivato alla Grotta del Saraceno, dove la traversata si è conclusa con il pranzo e l'arrivederci all'edizione 2016.

Foto di Marco Rapino (sulla sua pagina facebook l'album completo)