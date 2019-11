“Ora mi sento meglio, ho ripreso a fare sport con passione e con buoni risultati”. Anselmo Lanza, 48enne sansalvese, racconta con passione il suo percorso che l’ha portato a smettere di fumare. “Ormai sono 6 anni che ho smesso, dopo più di 20 in cui ero arrivato anche a due pacchetti al giorno”. Nell’ottenere questo risultato che ha portato benefici nella sua vita quotidiana fondamentale è stato l’incontro con gli specialisti della Farmacia Di Nardo. “Ho iniziato a fumare un po’ perchè lo facevano tutti. Ero sicuro di me, direi quasi spavaldo con la sigaretta”. Ad un certo punto, però, qualcosa è cambiato. “Di sport non riuscivo a farne più, avevo poco più di 40 anni ma mi vedevo come un vecchio, con quella tosse mattutina, con l’affanno”. E così ha provato a smettere. “Ho visto in farmacia il manifesto che promuoveva il percorso per smettere di fumare e così chiesi al dottor Labrozzi. Lui mi fece una semplice domanda: sei convinto? Non lo ero per niente, stavo bene con la sigaretta. Mi disse che se non fossi stato convinto almeno un po’ non si sarebbe potuto far niente”. Dopo qualche tempo, però la motivazione è arrivata ed ecco che Anselmo è tornato in farmacia per iniziare il suo percorso.

Un percorso personalizzato, come avviene per tutti coloro che decidono di voler smettere di fumare, come spiega la dottoressa Katia Lalli. “Fondamentale è la motivazione del fumatore nel voler smettere. Ed il nostro primo passo è riempire una scheda che analizza il tipo di fumatore, le sue abitudini, che ci faccia conoscere il suo stile di vita. Tutto questo è importante per poter stabilire un percorso che, generalmente, dura sei mesi”. Si lavora sulla motivazione, con un costante supporto, sia con appuntamenti a scadenze prestabilite che per ogni eventuale necessità. “I primi 15 giorni sono certamente i più difficili - spiega la dottoressa Lalli -. Ma, anche superati quelli senza fumare, non bisogna certamente abbassare la guardia. Nel percorso per smettere di fumare inserisco anche degli estratti di fiori australiani. Se necessario si utilizzano anche dei farmaci, ma questo solo dopo esserci confrontati con il medico di base del paziente”. È importante essere costanti ed evitare ogni possibile ritorno alla sigaretta se si vuole davvero smettere di fumare. “Il bisogno di fumare dura due minuti. Per questo, attraverso la scheda compilata, riesco a dare delle indicazioni per resistere alla tentazione. Se la persona è solita fumare in casa il consiglio di uscire, se in macchina non fuma, di andare a fare un giro in auto. Semplici azioni che aiutano a superare quei minuti prima che svanisca il desiderio di fumare”. E così, attraverso un impegno a livello di volontà e il supporto della specialista, si va avanti nel percorso. “Dopo sei mesi senza sigarette si può dire di aver smesso di fumare. Anche se, affinchè il corpo torni come quello di un non fumatore devono trascorrere 10 anni”.

Ad aiutare chi sta svolgendo il percorso sono i benefici che ne derivano. Racconta Anselmo: “Senza fumare mi sono sentito sin da subito bene. Con il passare dei mesi ho ripreso a fare sport in modo molto positivo, ora vado in mountain bike con buoni risultati. E ho consigliato ai miei compagni che fumano di provare il metodo della farmacia Di Nardo”. Nell’eliminare le sigarette dalle abitudini quotidiane può esserci qualche reazione del paziente. “C’è chi prende peso, perchè il gesto di portare la sigaretta alla bocca viene sostituito dall’ingerire cibo”. E’ stato così anche per Anselmo. “Ma anche in questo caso sono stato seguito dagli specialisti della farmacia Di Nardo e ho risolto anche questo problema”. E, tra i benefici, oltre a quelli della salute, c’è anche quello economico. “Dopo i primi due anni senza fumare - racconta ancora Anselmo - con i soldi risparmiati senza acquistare sigarette ho pagato la vacanza per tutta la famiglia”. Un percorso personalizzato con la costante azione di tutoraggio della dottoressa Lalli e del personale della farmacia per poter aiutare le persone a ritrovare il benessere. Nello smettere di fumare, così come per gli altri servizi presenti dalla farmacia Di Nardo, la componente umana è sempre quella più importante. Provare per credere.

