Dopo la Vastese Calcio ed il Cupello, anche l’U.S. San Salvo ha iniziato la preparazione estiva in vista dell’inizio della stagione calcistica 2015/2016. Ieri al Bucci i trentaquattro giocatori in rosa hanno calpestato il manto erboso dello stadio sansalvese, dando così inizio ufficialmente alla propria avventura in un campionato di eccellenza che si preannuncia avvincente.

Vastese e Cupello, invece, già da cinque giorni sono tornati a sudare con le relative novità in rosa e nell’attesa di poter annunciare altre new entry. I biancorossi proprio in queste ore potrebbero ufficializzare l’acquisto di un altro senior e di un under i cui nomi rimangono top secret (leggi gli aggiornamenti del calcio mercato).

I rossoblu attendono la firma di Marconato che già da diversi giorni si sta allenando con la squadra di mister Di Francesco. Per conoscere le aspettative e le premesse delle tre formazioni locali rispetto al prossimo campionato, ci siamo rivolti direttamente alle squadre del vastese in ritiro.