Lo scorso 27 luglio il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha di nuovo scritto alla Regione Abruzzo, nello specifico ai funzionari del settore Agricoltura, per sollecitare tutti gli uffici competenti a rinvenire una pronta soluzione per la realizzazione i nuovi argini del torrente Buonanotte.

Lo annunciano gli uffici comunali di San Salvo, che spiegano: "Nella lettera inviata dal sindaco Magnacca si chiede la riconvocazione di tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia di Chieti, Arap, Consorzio di Bonifica Sud, Comune di San Salvo e Comune di Vasto) estendendo l’invito stesso all’ingegner Carlo Giovani, commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nello scorso mese di marzo in Abruzzo. C’è urgenza di mettere a disposizione dei fondi per il progetto di sistemazione del torrente Buonanotte predisposto dai tecnici del Consorzio di Bonifica Sud onde evitare di farci cogliere nuovamente impreparati dinnanzi ad eventi tanto imprevedibili quanto dannosi".