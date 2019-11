Stagione da incorniciare per gli atleti della Promo Tennis che hanno disputato il campionato di serie D2. Dopo la promozione in serie D1, ottenuta con la classificazione tra le prime quattro del campionato, i tennisti vastesi hanno conquistato il titolo regionale nella finalissima vinta domenica scorsa contro l'Asd Contrada Cavalli. Un risultato che si aggiunge alla permanenza della prima squadra della società vastese in serie C (seconda stagione consecutiva) e alla crescita del vivaio con buoni risultati dei giovanissimi tennisti.

Nella final regionale, sui campi del centro sportivo del quartiere San Paolo, la squadra capitanata da Mosè Ferretti si è imposta con il punteggio di 3-1. Nella prima sfida Giuseppe Celenza ha battuto Pece (6-2/6-4), poi Maurizio Ialacci è stato sconfitto da Centi Pizzutilli (6-7/1-6) e infine Stefano Santicchia ha vinto con Brancati (6-1/6-0), chiudendo il discorso titolo regionale. Nel doppio il duo vastese Ialacci/Santicchia ha battuto gli Aquilani Pece/Centi Pizzutilli (6-2/6-4).

Nella stessa domenica sono stati impegnati in campo anche i giovanissimi della scuola guidata da Pino D'Alessandro. A Vinchiaturo protagonisti nell'under 16 Spatocco e Del Casale, nell'under 14 Guerra e nell'under 10 Mancini. Due tennisti vastesi, Danilo Del Casale e Jacopo Mancini, sono tornati a casa con una vittoria.