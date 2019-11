La prima volta che hanno avuto modo di esibirsi insieme è stata circa dieci mesi fa al Frida Club di Tortoreto con i Trem Azul, ma la primissima volta in duo risale a qualche settimana più tardi al ‘Tana Libera Tutti’ di Teramo.

Nicola Stilo e Alessia Martegiani, un romano ed una teramana doc che domenica sera ai Giardini d’Avalos hanno incantato il pubblico presente con un repertorio costituito dalle melodie romantiche, nostalgiche e melanconiche della musica brasiliana e portoghese- a partire dai brani di Jobim con Luiza, Estrada Branca, Olha Maria, sino ad arrivare a quelli scritti dal musicista romano come Immagini, Anima Animale, Toninho Horta con pedra da lua e tanti altri. Stilo, saltando dal piano alla chitarra, ha ribadito tutto il suo valore artistico –non che ce ne fosse bisogno per uno come lui che di strada nella musica ne ha fatta tantissima e che non è ancora stanco di sorprendere.

Al suo fianco Alessia Martegiani ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fatto di parole soffocate, di sospiri d’amore, di storie cantate in maniera impeccabile dall’artista abruzzese. In questi giorni continueranno a susseguirsi ogni sera gli appuntamenti organizzati dalla Scuola civica Musicale con la collaborazione del Teatro Rossetti e sostenuti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.