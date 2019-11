È arrivata a Celenza sul Trigno nel pomeriggio di ieri la delegazione tedesca della città di Magstadt, gemellata dal 1997 con il piccolo comune dell'Alto Vastese; l'occasione, quella delle feste patronali del 6, 7 e 8 agosto, durante le quali verrà rinnovato il patto di amicizia sia con la città tedesca che con quella di Vernio (PO), anch'essa gemellata con Celenza.

Oggi, la delegazione, insieme al sindaco Andrea Venosini, agli amministratori, alle associazioni locali e ai cittadini di Celenza, trascorrerà qualche ora di relax e divertimento al CelenzAvventura Park, per poi dedicarsi alla serata presso la struttura polifunzionale in località San Rocco, con una cena tipica tedesca e buona musica. Domani, invece, la visita alle produzioni del caseificio Antenucci e della biofattoria Licineto.

Nella giornata del 6, primo giorno di festa, in mattinata si svolgerà una visita guidata nel centro storico, che si concluderà con degustazione di prodotti tipici; nel pomeriggio, invece, il momento dell'accoglienza per la delegazione proveniente da Vernio. Durante le giornate di festa previste colazioni e momenti di ristoro in tutti i locali del paese, coinvolti nella manifestazione.

Il momento principale del doppio gemellaggio ci sarà il giorno della festa di San Donato, il 7 agosto; alle 10 previsto il ritrovo delle delegazioni in municipio per le celebrazioni ufficiali che culmineranno con la messa e la processione con i gonfaloni dei comuni. L'8 agosto, alle 10, nuovo incontro in Comune con le delegazioni delle due città, mentre a mezzogiorno è previsto il momento dei saluti con la delegazione di Vernio. La delegazione tedesca, invece, ripartirà il giorno successivo.

"Oltre a confermare i patti di amicizia con le due città - spiega per l'occasione Aurora Felice, consigliera comunale con delega ai gemellaggi (l'ultima a destra, nella foto) - e i sentimenti di affetto che ci legano, questa occasione vuole essere anche un modo per approfondire reciproche conoscenze anche nel settore economico e delle produzioni. Le visite guidate alle aziende locali e i momenti conviviali presso gli esercizi commerciali del paese servono proprio a questo scopo".