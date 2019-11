Un’iniziativa singolare quella messa in campo dai responsabili del progetto editoriale Vasteggiando, il servizio di promozione turistica che da qualche anno si rende promotore e collante fra soggetti pubblici e privati del territorio di Vasto, San Salvo ed Entroterra: gli Ausiliari del Turismo. Vi sarà probabilmente capitato negli ultimi giorni di imbattervi, in giro per le spiagge, in centro o sul lungomare, in alcuni giovanissimi ragazzi che si propongono letteralmente come Ausiliari del Turismo, disponibili a fornire ai turisti informazioni e supporti cartacei utili.

Muniti di un’appariscente divisa di riconoscimento, gli Ausiliari del Turismo funzionano Info Point itinerante: forniscono informazioni sulle strade, sugli eventi, sui luoghi d’interesse e sui percorsi turistici che si possono vivere sul territorio.

“Si tratta di un’iniziativa sperimentale di promozione del territorio - spiega la redazione -, prendendo spunto dalla rinomata propensione dei cittadini a dare indicazioni, gli Ausiliari del Turismo si presentano come la versione organizzata del residente consapevole delle ricchezze naturali, culturali ed eno-gastronomiche che abbiamo attorno e che fornisce informazioni utili al visitatore”.

I ragazzi sono operativi nelle aree e negli orari di maggiore concentrazione turistica: dal venerdì alla domenica, in spiaggia al mattino, sul lungomare o in centro la sera. Lavorando a stretto contatto con gli operatori d’informazione turistica dislocati nelle aree di Vasto e San Salvo (gli IAT, gli Info Point e il Agenzia per la Promozione Culturale) e con le imprese aderenti il modello Vasteggiando, hanno lo scopo di raggiungere, sorprendere, servire e fidelizzare fasce turistiche altrimenti sfuggenti.

“Sperimentiamo questa iniziativa con l’obiettivo di ripeterla, in misura magari più massiva, anche nella prossima stagione turistica - conclude la redazione -. Gli Ausiliari del Turismo vogliono rappresentare un segno tangibile di simpatia e di accoglienza certamente gradita al turista che, tra tante, sceglie la nostra destinazione”.

Redazione Vasteggiando