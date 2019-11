È iniziato ieri al Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo Marina il servizio di sorveglianza per evitare bivacchi e degrado all'interno della riserva naturale. Le aree più nascoste infatti da anni sono usate dai venditori abusivi, che durante il giorno percorrono le spiagge sansalvesi, per accamparsi la notte in vere e proprie tendopoli.

Il personale della struttura ha stipulato una convenzione con l'Associazione Nazionale Operatori di Polizia di San Salvo. I controlli si svolgeranno a giorni alterni la mattina dalle 6 alle 9 e la sera dalle 19 alle 22 da parte dei volontari che sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

La zona del biotopo, però, non è usata solo dai venditori abusivi come riparo notturno, ma è al centro di comportamenti incivili anche da parte di bagnanti e turisti. Qualche anno fa, l'intera staccionata che ne delimitava il perimetro è stata divelta per ricavarne legna da ardere durante i falò di ferragosto. Con questa convenzione si cercherà di evitare anche queste spiacevoli situazioni valorizzando ancora maggiormente la riserva.