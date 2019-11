È stata installata a Scerni la "Casetta dell'acqua a km zero", una novità nata dall'iniziativa dell'amministrazione comunale che ha inteso così unire ambiente ed economia in un unico servizio, che darà la possibilità ai cittadini di prelevare acqua microfiltrata, debatterizzata, naturale e gassata, in maniera gratuita, utilizzando una speciale fidelity card.

Come spiegato dal sindaco di Scerni, Giuseppe Pomponio, infatti, "abbiamo inteso attivare questo servizio con la società Happy Water anche per dare un impulso all'economia locale, incentivando la spesa presso le attività commerciali presenti nel nostro Comune". Per il sindaco Pomponio, inoltre, "tale sistema permetterà un ulteriore abbattimento dei costi di smaltimento dei rifiuti plastici per il Comune, un vantaggio reciproco sia per l'utente che potrà usufruire di acqua gratis sia per l’economia locale. Inoltre la casetta erogherà acqua anche attraverso il sistema della chiavetta disponibile presso i vigili urbani o monete da 5 centesimi".

A spiegare il meccanismo, l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Gattafoni: "In pratica l’idea è quella di creare un circuito dove tutti gli esercenti commerciali presenti nel territorio comunale, interessati e quindi convenzionati, daranno la possibilità ai clienti che effettueranno la spesa nei propri locali commerciali di ricevere in regalo su una fidelity card punti equivalenti a litri di acqua da prelevare nelle casette della Happy Water, o usufruire di buoni inseriti in un apposito catalogo di riferimento. Utilizzare la speciale carta sarà semplice: basterà presentarla alle casse dei negozi convenzionati dopo l'emissione dello scontrino. Con l'inserimento del codice presente sulla card, il server leggerà l'accumulo di punti sul sistema e gli utenti possessori della tessera potranno prelevare acqua gratuita nella Casetta appena installata davanti al santuario Madonna della Strada".