Per un importo finanziato complessivo di 1.136.000 euro e un importo contrattuale complessivo pari a 689.177,84 euro, nel mese di luglio sono stati consegnati i lavori per la messa in sicurezza di scuole ed asili nido di Vasto. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore alla Pubblica istruzione Luigi Masciulli, specificando per ciascuna struttura spesa e riconsegna dei lavori, secondo il seguente schema.

Scuola dell’Infanzia e Primaria Incoronata

Quadro economico € 324.000,00

Importo contratto € 209.138,94

Riconsegna lavori: 15 dicembre 2015

Scuola Primaria Ritucci-Chinni

Quadro economico € 432.000,00

Importo contratto € 280.258,09

Riconsegna lavori: 15 dicembre 2015

Asilo Nido Stella Maris

Quadro economico € 125.000,00

Importo contratto € 61.660,12

Riconsegna lavori: 10 ottobre 2015

Asilo Nido San Paolo

Quadro economico € 125.000,00

Importo contratto € 65.331,30

Riconsegna lavori: 10 ottobre 2015

Scuola Primaria Luigi Martella

Quadro economico € 130.000,00

Importo contratto € 72.789,39

Riconsegna lavori: 10 ottobre 2015