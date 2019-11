Si terrà martedì 4 agosto, alle 18, per fare il punto della situazione sul progetto di tutela del pomodoro mezzotempo, prodotto tipico delle campagne vastesi che presenta caratteristiche di unicità grazie al microclima locale e alle peculiarità dei terreni dove è coltivato. Presso il Municipio di Vasto, in piazza Barbacani, saranno il sindaco Luciano Lapenna, il direttore generale delle Politiche agricole della Regione Abruzzo, Rocco Marinucci e l’Assessore regionale all’Agricoltura, Dino Pepe ad illustrare ai partecipanti il percorso fin qui svolto e gli sviluppi futuri.

“Il Pomodoro Mezzotempo, ortaggio da tutelare e valorizzare, nonché importante ingrediente per la realizzazione di alcuni piatti tipici come il Brodetto alla Vastese, è stato inserito in un progetto regionale, della durata quinquennale, che mira alla valorizzazione del prodotto e alla sua salvaguardia – sottolinea il sindaco Lapenna -. Infatti, a causa di alcuni difetti di coltivazione, questa tipicità locale ha rischiato realmente di scomparire dalle tavole dei consumatori. Tuttavia, grazie al protocollo d’intesa con la Regione Abruzzo, all’Unità di ricerca per l'orticoltura di Monsampolo del Tronto e all’Amministrazione comunale di Vasto, siamo riusciti a garantire una nuova produzione e la salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del Pomodoro Mezzotempo. Voglio ricordare, inoltre, che le proprietà nutraceutiche del Pomodoro Mezzotempo sono di assoluta esclusività, come una maggiore presenza di vitamina C rispetto agli altri pomodori e l’alta concentrazione di zuccheri che lo rendono perfetto per la preparazione di piatti tipici – conclude Lapenna”.