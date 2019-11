Un weekend all’insegna della raggae music che si è concluso sabato notte a San Salvo marina, quello andato in scena nel Reggae Music Festival. Due serate nelle quali si sono esibiti gruppi molto in voga nel panorama italiano e non solo.

Nella serata di venerdì super-appuntamento con Raphael, seguito dalla performance di Francisca e Mama Marjas affiancati entrambi da Cubanita. Sabato, invece, a salire sul palco del campo sportivo della marina di San Salvo sono stati i Memba Roots, Addis Pablo e Suns of Dub e i Mellow Mood.

La partecipazione da parte dei tanti giunti per non perdersi l’evento è stata positiva e anche in questa terza edizione il divertimento e la buona musica non sono mancati.