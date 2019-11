Una festa di dolcezza e di allegria per salutare l'intenso anno scolastico appena concluso, quella organizzata dalla scuola paritaria Il Girotondo di Vasto presso lo stabilimento Il delfino di Vasto Marina. Una festa in spiaggia con tanti giochi per i bambini e attività ricreative per le famiglie che si sono incontrate per una festa di fine anno tutta particolare, il Nutella Party, che di fatto conclude il periodo dedicato alla colonia estiva, uno tanti dei fiori all'occhiello della scuola.

Dal primo settembre Il Girotondo tornerà ad accogliere i bambini, insieme ai nuovi iscritti, per un altro entusiasmante anno scolastico ricco di soddisfazioni e progetti di qualità. È già in preparazione, infatti, un progetto che porterà gli alunni della scuola a partecipare all'Expo 2015, grazie ai riconoscimenti ottenuti per uno studio sull'alimentazione redatto dagli stessi piccoli alunni, sapientemente sollecitati dal preparato corpo docente.

Naturalmente tante altre saranno le attività e le novità che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico alla scuola paritaria Il Girotondo, sia per quanto riguarda le attività didattiche che per quelle extrascolastiche e sportive, il tutto in una struttura protetta che fa della sicurezza dei bambini e di una sana crescita psicofisica e intellettuale i capisaldi di un'attività didattica portata avanti con personale altamente qualificato, sia dal punto di vista didattico che professionale. Il personale della scuola, infatti, ha seguito – insieme ai genitori degli alunni – dei corsi di primo soccorso pediatrico tenuto dal personale del 118, un'attività formativa di qualità per poter garantire sempre i massimi standard di sicurezza.

Ma la scuola paritaria Il Girotondo, con la sua struttura protetta all'interno dell'Istituto "San Gabriele", non assicura solo qualità didattica e sicurezza: i piccoli dai 3 mesi ai 10 anni di età, infatti, studiano, si divertono e vengono coccolati in un ambiente in cui la bellezza diventa una costante nella vita di tutti i giorni. Le classi, infatti, aerate, attrezzate e luminose, affacciano su ampi giardini costantemente curati, così come la stessa struttura. Il luogo ideale, insomma, per la crescita dei bambini.

In vista del nuovo anno scolastico, la scuola paritaria Il Girotondo sta predisponendo importanti agevolazioni per le famiglie che sceglieranno di iscrivere i propri bambini entro il 10 settembre.

Per informazioni e contatti, è possibile visitare il sito www.scuolailgirotondo.it o inviare una e-mail a scuola.ilgirotondo@libero.it.

