Temporali e pioggia intensa questa notte sul territorio di Vasto, che già fa i conti con danni e disagi per la prima precipitazione estiva che ha spezzato l'afa dei giorni scorsi, ma prodotto diversi danni.

La zona più colpita è quella quella di Vasto Marina, anche se non mancano problemi in centro, con alcune voragini - già prontamente recintate - che si sono aperte sul manto stradale. Non sono mancati allagamenti, con numerosi interventi dei vigili del fuoco. Chiuso il supermercato di via dei Conti Ricci. A causa dei numerosi fulmini abbattutisi sulla città, rilevati anche alcuni problemi con gli impianti elettrici delle abitazioni.

I danni maggiori, comunque, a Vasto Marina, dove la forza del temporale notturno ha danneggiato alcuni arredi, la spiaggia e ha allagato un tratto di passeggiata, nei pressi della bagnante e in alcuni tratti più a sud. Allagati anche scantinati e seminterrati.

Ad ogni modo, uffici comunali già al lavoro, con l'assessore ai Servizi, Luigi Marcello, che si è recato sui posti maggiormente colpiti dal temporale estivo nella prima mattinata: "La situazione - assicura l'assessore - è sotto controllo. È stato un evento straordinario, ma pompe e impianti hanno funzionato al 100%. Naturalmente dei problemi ci sono stati, ma abbiamo già messo in cantiere delle attività da fare in giornata e stiamo parlando con i gestori degli stabilimenti. Stiamo facendo un controllo a tappeto di tutte le zone della città".

Le parole dell'assessore non hanno però rassicurato Andrea Bischia, di Progetto per Vasto, che scrive: "Le foto sono molto più efficaci di qualunque scritto. Ciò che viene rappresentato è l’effetto dei lavori fatti eseguire e pagati, solo qualche anno fa, dall’amministrazione comunale. Lavori per irreggimentare le acque piovane e stradali e convogliarle nella zona della Bagnante di Vasto Marina. È bastata una pioggia insistente per far saltare tutto! Un intero stabilimento balneare devastato, con il canale di raccolta acque e scolo proprio sotto gli ombrelloni. Fummo i primi a denunciare che quei lavori erano certo insufficienti ed anzi avrebbero potuto rivelarsi dannosi per quella zona ed ecco la prova dei fatti!".

"La grancassa della propaganda della maggioranza comunale - conclude Bischia - spacciò quegli interventi come definiti e risolutivi di un problema annoso ed addirittura legò quegli interventi come risolutivi persino della situazione di Fosso Marino… Già, Fosso Marino, altro impianto andato in crisi la notte scorsa, in una situazione che ha comportato, all’apertura delle saracinesche, un improvviso fiume verso il mare che ha mangiato tutta la spiaggia prospiciente".

A stretto giro di posta la replica dell'assessore Marcello: "Dopo aver letto le dichiarazioni del consigliere Andrea Bischia mi viene da chiedergli dove fosse questa mattina, in quanto io, Vincenzo Sputore, Lino Dannunzio e Pino del Moro, presenti a Vasto Marina sin dalle primissime ore del mattino, non abbiamo avuto il piacere di vederlo o di incontralo; in compenso abbiamo visto il consigliere Massimo Desiati, intento a scattare delle foto, che forse per fretta non ha ritenuto di fermarsi con noi. Nella mattinata abbiamo incontrato tutti i titolari deglia stabilimenti balneari interessati all'evento atmosferico ed anche alcune famiglie che hanno subito danni i quali hanno manifestato la loro soddisfazione nell'aver visto la pronta presenza dell'amministrazione comunale e sottolineato che si è trattato non di una pioggia insistente bensì di un evento straordinario a cui la macchina amministrativa ha risposto in maniera adeguata".

Altrettanto rapida la contro-replica di Bischia: "In merito allo scempio che si è presentato stamattina dopo la pioggia insistente, mi sento di placare l'animo del neoassessore Marcello, ricordandogli che tutto il litorale è stato devastato, e se lui insinua una mia assenza nei luoghi colpiti gli faccio presente che evidentemente ero a monitorare la zona di Fosso Marino che sicuramente non presenta una situazione migliore. Detto questo rimane lo squallore e la rabbia per come vengono spesi, investiti i pochi fondi a disposizione, insomma superficialità e atteggiamenti alquanto leggeri hanno caratterizzato per nove anni questa amministrazione".

Nel frattempo, sulla polemica in corso è intervenuto anche il sindaco Luciano Lapenna: "Per l’ennesima volta, di fronte ad una emergenza, ci troviamo a che fare con la solita opposizione distruttiva, sfascista e bugiarda, incapace di proporre, costruire e di rimboccarsi le maniche, ma molto brava a fare becera propaganda puntualmente smentita dai fatti reali. Le pompe idrovore di Vasto Marina - spiega il primo cittadino - hanno funzionato benissimo. Infatti, già nel giro di poche ore, la situazione di emergenza è tornata alla normalità. I danni in alcuni punti dell’arenile, oggetto delle sterili polemiche delle opposizioni, sono soltanto il frutto della potente mareggiata che ha impedito un normale reflusso in mare delle acque piovane preventivamente raccolte nelle vasche di decantazione e successivamente scaricate dalle pompe idrovore. Sono state richieste le autorizzazioni al Genio Civile Marittimo per un immediato ripristino dello stato dei luoghi, autorizzazioni che sono state prontamente rilasciate, i lavori sono già in corso. Inoltre, gli operatori turistici interessati dall’emergenza, sono stati immediatamente contattati dall’amministrazione comunale e gli stessi si sono complimentati per la tempestività degli interventi e l’ottima gestione dell’emergenza. Alle 17,30 ho convocato una Giunta straordinaria per fare il punto della situazione e garantire a tutti gli ospiti e i cittadini un immediato ripristino dello stato dei luoghi. Questi sono i fatti di chi amministra con serietà e responsabilità, le bugie e lo sfascismo lo lasciamo ai gufi di professione".