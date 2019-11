Di musicisti di strada, in particolar modo nella stagione estiva, in città se ne vedono molti. Ma questa mattina, quando in piazza Diomede è arrivato un signore alto e sorridente, trascinando il suo congegno sui cui era posizionato un pianoforte, in molti non credevano ai loro occhi. Ha tirato giù il suo nero pianoforte a coda, ha posizionato lo sgabello ed ha iniziato a suonare. E, da questa mattina, si è fermato solo per qualche pausa. Lui è Paolo Zanarella, compositore padovano, che in questi giorni farà tappa in Abruzzo. L'amore per la musica, nato sin da piccolissimo, lo ha portato nel corso della sua vita a dedicarvisi anima e corpo. Tante le esibizioni in giro per l'Italia nelle sale da concerto. Ma è irripetivile la magia che si crea quando tira giù dal furgone il suo pianoforte e trasforma gli angoli più belli della città in teatri a cielo aperto. "Il pianista fuori posto", come ama definirsi lui, che ha suonato sulle Dolomiti, su una gondola o sospeso in piazza San Marco, domani sera (4 agosto) sarà in concerto davanti al Teatro Tosti di Ortona. Per questo oggi ha scelto di arrivare a Vasto per regalare a cittadini e turisti le sue note, tra le sue composizioni e i grandi classici. Una presenza certamente curiosa e originale che ha attirato l'attenzione di appassionati di musica e fotografi pronti ad immortalare la scena. Così, quando questa mattina è arrivata la chiamata di Alessandra Madonna, siamo andati ad incontrare il simpatico e bravo Paolo Zanarella che resterà per tutta la sera seduto al suo pianoforte in piazza Diomede.