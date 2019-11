Dopo aver fatto registrare il sold out negli spettacoli invernali al Politeama Ruzzi, la Compagnia Orizzonte Teatro conquista anche il pubblico di Palazzo D'Avalos con l'ultima delle rappresentazione in calendario del musical La Bella e la Bestia. Nelle ultime settimane la compagnia, che ha visto l'arrivo di nuovi componenti, ha lavorato senza sosta per presentarsi al meglio al numeroso pubblico presente nel cortile del palazzo marchesale. E, alla fine, i ragazzi di Orizzonte Teatro hanno ricevuto il meritato tributo per questo spettacolo allestito con tanta passione. A rendere speciale la serata anche una scelta di solidarietà da parte della Compagnia. Infatti parte dell'incasso della serata verrà donato al Centro Diurno Disabili del Comune di Vasto. L'assessore ai servizi sociali, Anna Suriani, al termine dello spettacolo ha ringraziato tutti i ragazzi per questo gesto. E, visto il successo di questo musical, c'è da star certi che la Compagnia Orizzonte Teatro tornerà presto in scena con un nuovo musical.

Il cast: Francesca Di Nunzio (Belle), Michele Bellano (Bestia), Giorgio Goglione (Gaston), Raffaele Riccio (Lumiere), Serena Biscotti (Mrs. Brick), Giordano Mucilli (Tockins), Mario Capodaglio (Le Tonte), Nicola Sciascia (Maurice), Chiara Goglione (Chicca), Maddalena Miri (Madame D.G.B.), Andreana Cioffi (Babette), Christian Capriati (M.D'Arque), Ylenia Buonamico (Silly1), Milena Maiello (Silly 2), Mariangela Cieri (Silly3), Marianna Di Crasto, Francesca Palermo, Umberto Marcucci, Federico Goglione, Sarah Malandra, Alessandra Di Crasto, Rosanna Pacchioli, Roberta Di Stefano, Simone Tiberio, Angelica Maiello, Flavia Morati, Gabriele Benedetto, Roberta Del Bonifro.

Regia: Giorgio Goglione e Raffaele Riccio - Coreografie: Andreana Cioffi - Scenografie: Raffaele Mucilli - Allestimento e supervisione: Francesca Di Nunzio - Organizzazione: Mariangela Cieri - Acconciature: Lucia Bassani e Tonia Cimini - Trucco: Sabrina Della Gatta e Francesca Cimini - Tecnico audio: Alex Crisci - Aiuto scenografo: Marika D'Achille - Aiuto Backstage: Vincenzo Delli Carri e Michele Gianico.