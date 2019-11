Per il secondo anno Punta Aderci si conferma tra le più belle spiagge d'Italia. È di questi giorni la pubblicazione dei risultati del concorso indetto da Legambiente, La più bella sei tu, che coinvolge il web e una giuria di esperti per "eleggere il lido più bello dell’estate". Ad aggiudicarsi il titolo di spiaggia più bella d'Italia è Bue Marino, nella costa occidentale della Sicilia, a 4 km dal comune trapanese di San Vito Lo Capo. Al secondo posto la Spiaggia del Nastro a Maratea (Pz) e a Baia dell’Orte a Otranto (Le).

La spiaggia vastese di Punta Aderci (o, meglio, Punta d'Erce) nell'edizione 2014 aveva raggiunto il gradino più basso del podio. E, anche in questa edizione, resta nella top five, riconfermandosi la più bella della regione Abruzzo. "La classifica La più bella sei tu - si legge nella nota di Legambiente -è stata stilata incrociando le preferenze degli utenti, che hanno potuto votare la spiaggia più bella per oltre due mesi sull’apposito sito dell’iniziativa e sulla pagina Facebook dedicata, con il parere di una giuria di esperti".

Nelle ultime settimane l'area della Riserva di Punta Aderci è stata al centro dell'attenzione per i numerosi incendi dolosi che l'hanno brutalmente attaccata, con una lunga scia di polemiche circa la gestione, i controlli e le responsabilità. Una cosa è certa, quel tratto di costa resta un patrimonio della natura da conservare e valorizzare nel migliore dei modi visto che riceve spesso riconoscimenti a livello nazionale e non solo. Che questo ulteriore "premio" sia lo stimolo perchè tutti possano lavorare nella stessa direzione.

Le spiagge più belle d'Italia 2015

BUE MARINO - San Vito lo capo – Trapani - SICILIA

LA SPIAGGIA DEL NASTRO - Maratea – Potenza - BASILICATA

BAIA DELL’ORTE – Otranto – Lecce - PUGLIA

CALA LUNA – Dorgali – Nuoro – SARDEGNA

PUNTA ADERCI – Vasto – Chieti – ABRUZZO

BUONDORMIRE – Palinuro – Salerno – CAMPANIA

CHIAIA DI LUNA – Ponza – Latina - LAZIO

CALA DELLE CALDANE – Isola del giglio – Grosseto – TOSCANA

CALA DI FORNO – Magliano in Toscana – Grosseto – TOSCANA

TORRE SALSA – Siculiana – Agrigento - SICILIA

SPIAGGIA di MARINELLA - Capo Rizzuto - Calabria

BAIA DEL SILENZIO – Sestri Levante – Genova – LIGURIA

DUE SORELLE – Sirolo - Ancona – MARCHE