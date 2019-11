La terza edizione del Premio letterario "Raffaele Artese" - Città di San Salvo ha già i suoi nove finalisti che saranno premiati il 21 agosto, alle ore 21.30, in piazza San Vitale.

Questa la rosa dei nove autori finalisti stilata dalla giuria, preceduti dai titoli dei romanzi:

1. UN CERCHIO NEL BUIO, Antonio Ciravolo (Splén edizioni)

2. DIARIO DI UN PADRE - I DOLORI DI UN GIOVANE VETERINARIO, Joey Medvet (Europa Edizioni)

3. LA DONNA DI VILLAMARE, Giuseppe Baiocco – Montefano (Italic)

4. LA FATICA DELLA POLITICA, Danilo Alessi –Elba (Persephone Edizioni)

5. JAIBAIT- L’ESCA, Lorenzo Vercellino (Vercellino Edizioni)

6. MAI, Matteo Olivieri (Rocco Carabba Editrice)

7. PER ME SCOMPARSO È IL MONDO, Emiliano Ereddia (Corrimano Edizioni)

8. QUANDO AMMAZZARONO I PRECARI, Cristian Giodice (Lorusso Editore)

9. TERRA DEGLI ORSI, Alessandra Favilli (I sognatori).

"La scelta della giuria - sottolineano gli organizzatori - si preannuncia comunque difficile, in quanto la qualità delle opere presentate è risultata mediamente quest'anno senz'altro più elevata che in entrambi gli anni precedenti. Si tratta sicuramente di un risultato lusinghiero, che rende merito ad uno staff (composto di un direttivo a nomina Lions Club e Comune di San Salvo e di una giuria qualificata) che continua a lavorare in maniera del tutto gratuita, ma che ha saputo dialogare con alcune case editrici ed autori e, soprattutto, che ha puntato nella sua attività a favorire principalmente l'impegno e il merito. Ricordiamo che il primo classificato della edizione iniziale (2013) è stato l'agnonese, di origine, Nicola Mastronardi, con "Viteliù", e il primo della seconda edizione (2014) la romana Laura Sabatino, con "La distrazione".