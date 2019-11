Al Gianima Beach Stadium cala il sipario sulla tappa vastese del Super Eight. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Romagna Beach Soccer che nella finalissima delle 18:00 è riuscita a portarsi a casa il match solo dopo i calci di rigore contro i No Name Nettuno (7-6). Al termine dei tre tempi regolamentari, infatti, il risultato era sul 5-5 e neanche dopo i tre minuti del tempo supplementare la situazione è cambiata. Dalla linea dei calci di rigore si sono dimostrati più freddi i giallo neri che con un tre su tre hanno potuto festeggiare la vittoria di questa competizione, a differenza dei laziali i quali hanno fallito il primo tentativo.

Se da una parte una squadra ha fatto festa, dall’altra i padroni di casa della Vastese Beach Soccer non possono ritenersi soddisfatti. Dopo la sconfitta di questa mattina contro Bragno in semifinale, la squadra allenata da mister Vecchiotti nella finalina per il terzo e quarto posto delle 17:00 ha ricevuto una pesante sconfitta. I biancorossi sono andati in gol solo nell’ultima parte di gara quando erano già sotto di ben sette reti e la doppietta di Triglione ed il gol di Napolitano sono serviti a poco (7-3). Un quarto posto che lascia tanta amarezza in casa Vastese perché i presupposti per puntare alla vetta c’erano, ma è mancata continuità soprattutto in termini di presenze in rosa. Alcune assenze si sono sentite soprattutto nei due match di oggi.

Solo un gradino più sotto, al quinto posto, l’altra squadra vastese, il Gianima Beach Soccer che, potendo sfruttare il ritiro dalla competizione del Brescia e Agropoli ha ottenuto questo risultato senza dover spendere troppe energie. Durante le premiazioni è stata rilasciata una piccola Coppa al miglior giocatore del torneo Antonio Marotta e al miglior capocannoniere, il vastese Carlo Triglione. Termina così la lunga e travagliata estate del Super Eight che quest’anno ha dovuto fare i conti con non pochi problemi di gestione.

La classifica finale

Romagna

Nettuno

Bragno

Vastese

Gianima

V.S.V

Agropoli

Brescia (ritirata)