3 agosto - Nella notte i medici del San Pio hanno disposto il trasferimento di M.D. presso l'ospedale di Chieti. Il 38enne è ricoverato in prognosi riservata ma, secondo le informazioni che giungono dal nosocomio teatino, non sarebbe in pericolo di vita.

2 agosto - ore 21.30 È stato trasportato in codice rosso al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'automobilista coinvolto in un brutto incidente avvenuto dopo le 20 a Casalbordino. L'uomo, M.D., 38 anni, stava percorrendo viale dei Tigli a bordo della sua Peugeot 307 diretto verso il centro del paese. Nel lungo tratto rettilineo, in prossimità di un distributore di benzina, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha urtato la Fiat Punto guidata dal 42enne F.A. La Peugeot, probabilmente a causa dell'elevata velocità, è finita contro uno degli alberi a bordo strada, con il grosso tronco che si è spezzato. Poi la vettura ha terminato la sua corsa coricata su un lato.

Molti residenti della zona sono accorsi sul posto richiamati dal forte boato provocato dall'incidente. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e carabinieri di Casalbordino e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Le condizioni di M.D. sono apparse gravi ai soccorritori, con traumi e fratture in diverse parti del corpo. Scosso per l'accaduto anche l'altro automobilista, portato precauzionalmente in ospedale per accertamenti. La strada è stata bloccata grazie all'ausilio degli uomini della protezione civile. Oltre ai rilievi e alla rimozione dei veicoli è stata necessaria un'accurata pulizia della strada su cui si sono riversati carburante e olio fuorisciti dalla Peugeot.