L'estate 2015 di Villalfonsina si accende di mille colori con un lungo calendario di feste, manifestazioni, concerti e incontri enogastronomici annunciati in tutto il paese da un manifesto a cura dell'amministrazione comunale. Ma la grande attesa è per un appuntamento speciale, la Festa del Web, che si svolgerà il 10 agosto nella suggestiva cornice della storica Fontana, situata all'ingresso del paese, promosso dal Gruppo Facebook, ”Sei di Villalfonsina se…”, coordinato da Maria Vittoria Orsini.

Lo striscione ”Sei di Villalfonsina se…” offerto dalla Cantina Sociale Villese accoglierà infatti i visitatori con la mostra di fotografie in bianco e nero dal titolo: V’ARCURDATE? I Villesi potranno così rivedersi e rivedere i propri cari nelle fotografie che negli anni ’50 e ’60 scattò durante varie manifestazioni Don Camillo Gentile, allora giovane ed entusiasta parroco di Villalfonsina. Risveglieranno i ricordi dei Villesi anche una serie di foto degli anni ’80 scattate per strada, davanti al bar, al mare…dall’allora giovanissimo studente Massimo Orsini. Ma non solo foto…saranno esposte le tele di Nicola Salerni che raffigurano con dovizia di particolari gli angoli più suggestivi del paese. Infine Luigi Marcucci, antiquario in Villalfonsina, all’interno della mostra ricreerà una sala da pranzo con mobili e oggetti in uso negli anni ’50. L’inaugurazione della mostra è fissata alle ore 19 presso la scuola elementare e vi parteciperanno Don Camillo, Don Gabriele attuale parroco di Villalfonsina, il sindaco Mimmo Budano e tanto “popolo”.

Per l’occasione sarà riposizionata e inaugurata, nel piazzale della fontana, la nuova statua della Madonnina, voluta proprio da Don Camillo Gentile nel lontano 1954 e molto cara ai Villesi. A ricordo dell’evento saranno disponibili le cartoline commemorative con annullo speciale delle Poste Italiane. Sarà presente il responsabile di filatelia Walter Carabba che annullerà al momento ogni cartolina. Dopo la cena all’aperto in cui non mancheranno arrosticini e porchetta preparati da Emiliano del Magic Bar, Maria Mancini preparerà al momento “’ndrocioloni con sugo di castrato”, specialità villese.

Inoltre il villese Donato Troiano, direttore del giornale on line “INformaCIBO” con sede a Parma, procederà alla premiazione dei partecipanti al Contest “Sfogliatelle e Tarallucci”, concorso che ha appassionato parecchi villesi e non solo… Tra i premiati Eleonora Di Fabio, Miria Onesta, Miranda e Tonia, Miracolina e Gemma Marcucci, Lidia Mancini, Maria Vittoria Orsini, Francesco Tullio, e tanti altri. I finalisti del concorso riceveranno tanti prodotti della migliore tradizione enogastronomica made in Italy, dal Parmigiano Reggiano Bonat Medaglia d'Oro al Prosciutto di Parma, dalle Pentole Agnelli ai Dolci Loison, dalla Pasta Cocco ai vini Carpenè Malvolti, Cantina Paltrinieri e Cantina Carpi e Sorbara.

Durante la festa non mancheranno le sfogliatelle e i tarallucci preparati dallo chef Franco Loreto di Casalbordino (da pochi mesi trasferitosi a Vasto Marina) e dal fornaio Ugo Massa di Madonna dei Miracoli di Casalbordino. La serata sarà infine allietata dalla musica: per i nostalgici si esibirà il coro “Emozioni antiche” dei centri diurni di Casalbordino, Fossacesia, Torino di Sangro mentre per i giovani ci sarà il Karaoke. Una serata d'estate da viverla quindi all'insegna della cultura, del divertimento e del buon cibo.