"La pubblicazione dello studio effettuato dalla CNA nazionale ha certificato che Vasto è tra i comuni abruzzesi più grandi, con la più bassa tassazione per imprese e famiglie".

È il capogruppo del Partito Socialista Italiano in Consiglio comunale e presidente della commissione Bilancio Gabriele Barisano a tornare sui dati diffusi dalla CNA dopo il commento soddisfatto del sindaco Luciano Lapenna (qui l'articolo).

Come spiega Barisano, si tratta di "una riduzione della pressione fiscale del – 0.3%, cifra che appare esigua, ma rivela lo sforzo fatto in questi anni dall’amministrazione di centrosinistra e dal sindaco Lapenna. Certo, i cittadini auspicherebbero che la riduzione fosse più consistente, e qui va il plauso ai cittadini onesti che pagano regolarmente le imposte dovute, ma non bisogna dimenticare che le condizioni economiche sono notevolmente mutate".

"Nel 2006, l’anno in cui iniziò l’amministrazione del sindaco Lapenna e della sua maggioranza, - ricorda Barisano - i trasferimenti dallo stato centrale erano circa di 6 milioni di Euro, oggi, 2015, è il Comune di Vasto a versare allo stato, con le varie imposte, circa 3 milioni, un saldo di 9 milioni di euro in meno. Con un saldo così negativo non si potevano fare miracoli".

Per lo stesso presidente della commissione Bilancio, "questo non significa che bisogna fermarsi qui, l’impegno deve continuare per far sì che il circolo virtuoso d’inversione di tendenza, rispetto agli altri comuni abruzzesi, diventi più consistente anno dopo anno. È nostro dovere non accontentarsi del 30˚ posto nella speciale classifica dei 120 grandi comuni più virtuosi, l’anno prossimo dobbiamo puntare a scalare la classifica. Si può e si deve fare, basti pensare alla tassa sullo smaltimento dei rifiuti, tra le voci più consistenti del bilancio comunale: dobbiamo trovare il modo per ridurre questa tassa, anche a costo di ripensare un nuovo modo di raccolta. Come gruppo consiliare del Partito Socialista più volte abbiamo affermato che una delle priorità deve essere la riduzione del costo della tariffa sui rifiuti, l’apertura dell’isola ecologica potrà aiutare; il nostro l’impegno e il lavoro in questa direzione, non mancheranno".