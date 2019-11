C'è il Cerasuolo d'Abruzzo Doc Superiore 2014 dell'azienda Fontefico di Vasto tra i vini che hanno ottenuto la corona dei Vini Buoni d'Italia 2016. La guida del Touring Club Italia è dedicata ai vitigni autoctoni, "cioè a quei vini prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni.Vinibuoni d’Italia si basa su un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza. Infatti collaborano oltre 80 degustatori riuniti in 21 commissioni di lavoro che operano nella loro regione di competenza. La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e la Golden Star, viene fatta pubblicamente ed è aperta – caso unico in Italia – alla partecipazione dei media".

I vini premiati [clicca qui]

Sono stati circa 25mila i vini presentati dalle aziende italiane e che sono stati degustati "alla cieca", di questi in 652 sono stati ammessi alla finale di Buttrio. Dopo un'attenta selezione 467 vini che hanno raggiunto il riconoscimento della corona ed i 185 che hanno ottenuto il diploma di Golden Star (vini finalisti che non hanno raggiunto la corona). E, tra i 15 vini abruzzesi "coronati" c'è proprio quello vastese prodotto con passione dai fratelli Nicola ed Emanuele Altieri."Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di questo riconoscimento", spiega Emanuele Altieri che sottolinea come "il nostro sia stato l'unico cerasuolo abruzzese premiato tra quelli in concorso. Inoltre solo 5 vini rosati in tutta Italia hanno ottenuto la corona. È un traguardo molto importante per il territorio Vastese, che sempre di più mostra di avere i numeri per essere annoverato tra le eccellenze d’Abruzzo".