Appuntamento con la bellezza a Cupello per la selezione provinciale del concorso Miss Italia, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Agenzia Pai di Mimmo Del Moro e di Camillo Del Romano e Valeria Carullo. Madrina d'eccezione della serata e presidente di giuria la showgirl Samantha De Grenet, che in questi giorni sta prendendo parte alle riprese del nuovo videoclip di Marco Santilli. Al termine della serata, presentaa da Sabrina Bocchino, è stata eletta Miss Cupello Francesca Delle Monache 21 anni di Pescara. Al secondo posto, con la fascia Miss bellezza Rocchetta a Jessica Samadi 21 anni di Vasto, a seguire terza classificata fascia Miss Cotonella a Valentina D’Ulisse 21 anni di Lanciano, quarta classificata fascia Miss Compagnia della Bellezza a Samanta Marcianelli 23 anni di San Buono, quinta classificata Miss Interflora a Bianca Colecchia 22 anni di S.Eusanio, mentre il titolo riservato alle più giovani Miss Mascotte è stato assegnato a Giorgia Berardinucci 17 anni di Collecorvino.

Hanno completato la rosa delle 22 concorrenti: Chiara e Michelle Fasciani, Anna Giardino, Miriam Pietropaolo, Emiliana Balla, Stefania Nazzaro, Deborah Berardinucci, Camilla D’Urbano, Vanessa Melizzi, Valentina Di Ludovico, Giorgia Tini, Daniela Genovesi , Martina Palmucci ed ha chiuso la rosa delle concorrenti Veronica Mastrullo 30 anni paracadutista della Folgore che sogna di arrivare in finale a Miss Italia. Durante la serata, immortalata dalle foto di Lino D'Avino, spazio anche alla sfilata di moda dei più piccoli e a Marco Santilli, che ha presentato il suo nuovo brano.