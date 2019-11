È partita con il piede giusto per la Vastese Beach Soccer la tappa regionale del Super Eight al Gianima Beach Stadium in via Duca degli Abruzzi. I biancorossi nel match delle 16:00 sono riusciti ad imporsi col risultato di 7-2 contro la compagine ligure del V.S.V Beach Soccer. Un match dominato dai ragazzi di mister Vecchiotti che, aiutati dal ritorno in campo di Carlo Triglione (autore di una doppietta firmata con due gol in rovesciata) e dall’ottimo supporto di tutti gli elementi vastesi, sono riusciti a portarsi a casa la vittoria.

Ad andare in gol oltre a Triglione, Di Foglio, Napolitano, Marco Muratore e Marinelli (doppietta anche per lui). I vastesi scenderanno in campo domani mattina alle ore 11:00 e sfideranno i No Name Nettuno che proprio oggi hanno vinto 3-0 a tavolino perché Brescia non si è presentata alla competizione.

Per l’altra squadra del territorio, la Gianima Beach Soccer, non è stato un pomeriggio positivo. Baiocco e compagni, infatti, sono usciti sconfitti 6-1 contro Savona nel match delle ore 17:00 andando in rete solo grazie al gol di Romano. Domani la compagine vastese scenderà in campo alle ore 10:00 contro Casa 28 Agropoli che nell'ultimo match di giornata ha perso 7-5 contro la Romagna.

Le sfide in programma per la seconda giornata

ore 10:00 Gianima-Agropoli

ore11:00 Vastese-Nettuno

ore 12:00 Bragno-Romagna