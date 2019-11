Sicuramente non è stata un’estate rosea per gli organizzatori del Super Eight Master che, per motivi di ordine pubblico, hanno dovuto eliminare la tappa finale di Riccione e quindi far terminare il torneo dopo soli due appuntamenti- quelli di Viareggio e Pisa. Malgrado gli inconvenienti di questa calda estate, si è deciso nelle scorse settimane di organizzare una tappa regionale del Super Eight che si terrà questo pomeriggio a Vasto presso il Gianima Beach Stadium in via Duca degli Abruzzi.

In programma dodici partite in due giorni durante i quali si sfideranno le squadre vincenti di altre tappe regionali e quelle già presenti nel Super Eight Master (Romagna e Vastese Beach Soccer per esempio). Sino ad ora il cammino della squadra allenata da mister Vecchiotti è stato positivo (due terzi posti a Viareggio [leggi l’articolo] e Pisa [leggi l’articolo] nel Master) e molto probabilmente Carlo Triglione tornerà a disposizione di Vecchiotti in questi due giorni. La società del presidente-giocatore Nicola Ciappa vorrà fare bene davanti al proprio pubblico e centrare l’obiettivo che, senza nascondersi, risulta essere la vittoria finale. Ci sono i presupposti perché questo avvenga, ma sarà il campo a parlare.

Il fischio d’inizio della prima gara è fissato alle ore 16:00 quando proprio la Vastese affronterà i liguri del V.S.V. Beach Soccer. Quella di Ciappa and Co. non sarà l’unica squadra del territorio, perché a scendere in campo saranno anche i ragazzi della Gianima Beach Soccer i quali sfideranno nel match delle ore 17:00 il Bragno Savona. Per appassionati e tifosi ci si aspetta un caldo ed entusiasmante weekend all’insegna del beach soccer.