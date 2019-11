Si è svolta nella tarda mattinata di oggi la conferenza stampa di presentazione della Grantavolata al molo di levante, l'iniziativa della condotta Slow Food Vastese patrocinata dal Comune di Vasto, prevista per il prossimo 11 agosto.

Presenti all'incontro, il fiduciario della condotta Slow Food Vastese, Raimondo Pascale, la parlamentare del Partito Democratico, Maria Amato, il candidato alle primarie del Pd, Angelo Bucciarelli, e alcuni dei protagonisti della manifestazione che vedrà protagonisti i piatti preparati dalla grande Brigata di Cucina, composta dagli chef vastesi Nicolino Di Renzo, Italo Ferri e Jean Pierre Soria, che si cimenteranno con un menù della tradizione marinara con il pesce della Costa dei Trabocchi.

Come spiegato dagli organizzatori, "gli ospiti verranno accolti a partire dalle 19,30 con un brindisi di benvenuto con le bollicine della Cantina Tollo e un finger food. Proposti in abbinamento ai piatti del menù, i vini biologici della Cantina Tollo, l'olio dell'azienda Corvino e gli ortaggi degli Orti di Vasto. In chiusura il dessert della premiata pasticceria Pannamore".

"Le attività previste - hanno spiegato ancora in conferenza stampa - saranno svolte di concerto e il contributo dell'Ufficio circondariale marittimo, gli uffici del Comune di Vasto, il Circolo nautico, e della protezione civile Valtrigno. Le parole per un serata slow assolutamente da non perdere per vivere la poesia del molo dei trabocchi, il mare protagonista del buono, pulito e giusto sono: bellezza, gusto, competenza, chef, pesce, marineria, trabocchi, lavoro, sinergia, porto, mare... mare... mare della nostra bella Vasto".

La quota di partecipazione è di 45 euro; le prenotazioni si effettuano tramite mail all'indirizzo slowfoodvastese@libero.it.