Lunedì 20 luglio si è costituita la società sportiva A.S.D. Atletico Cupello che disputerà il campionato di calcio di Terza Categoria 2015/2016. La società è stata fortemente voluta dal presidente Antonio Minicucci e dal Team Manager Rossano Menna. Per quanto riguarda la parte tecnica, la redini della squadra verranno affidate a Loris Carbonelli, noto allenatore locale fortemente voluto dalla società, attualmente impegnato a Francavillla nello staff tecnico del Team Abruzzo ,e che dopo una lunga trattativa ha deciso di sposare questo nuovo progetto. Sarà invece Alessandro Mucci, a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda.

"Siamo onorati ad avere mister Carbonelli alla guida del nostro gruppo - queste le parole del Presidente Minicucci- sappiamo le sue qualità e la sua sorprendente capacità di trasmettere voglia ai giovani. Siamo convinti che insieme alla rosa ci regaleranno grosse soddisfazioni". Nei giorni scorsi la nuova società si è presentata ad un folto gruppo di appassionati che hanno da subito dimostrato interesse per le importanti novità ed accolto con un fragoroso applauso la notizia della nascita della nuova associazione mostrando da subito un senso di appartenenza che forse fino ad ora mancava. Non a caso "L'equipe del pueblo" -così soprannominata la nuova società dal Team manager Menna- vedrà impegnati molti ragazzi del posto. Avremmo quindi nella prossima stagione una seconda cupellese in terza categoria".

L'Organico dirigenziale è poi così completato:

Direttore sportivo: Emanuele Masci;

Co-presidente: Valerio Tenaglia

Vice-presidenti: Vitale Stanisci e Carmine Di Fabio;

Direttore generale: Michele Di Florio;

Direttore organizzativo: Fernando Di Candilo

Segretario: Pierluigi Ricciardi;

Magazzinieri: Rolando Sichetti e Gaetano Di Lello

Cassiere: Gianni Ricciardi