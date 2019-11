Un omaggio ad Angelo Canelli, medico e pianista prematuramente scomparso, nel secondo appuntamento dei Concerti di Mezzanotte, promossi e organizzati dalla Scuola civica Musicale con la collaborazione del Teatro Rossetti e sostenuti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto. Dopo l'esordio della rassegna con il cantautore Domenico Imperato, è stata la volta del Grossi & Esposito Quartet, formato da Mauro Grossi (piano jazz), Gianluca Esposito (sax), Daniele Mencarelli (contrabbasso) e Dante Melena (batteria). Un concerto applaudito da tutti i presenti e che ha regalato emozioni, soprattuto quando i musicisti hanno dedicato una rivisitazione di Every breath you take di Sting al loro collega che non c'è più.

Il prossimo appuntamento con i concerti sarà sabato 1 agosto, con il duo pianistico a quattro mani Giulia Grilli-Roberto Ruspo.