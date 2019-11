La voce rauca porta con sè il ricordo di un'esperienza difficile da dimenticare. Claudia Scampoli e Martina Di Santo, giovanissime atlete della BCC San Gabriele, sono tornate da Cetraro con la medaglia di bronzo conquistata nell'edizione 2015 del Trofeo delle Regioni [leggi]. A guidarle, in questa esperienza in rappresentanza dell'Abruzzo, così come durante l'anno, l'allenatrice Maria Luisa Checchia. Un trio tutto vastese che ha portato in alto il nome dell'Abruzzo in una competizione nazionale, bissando il podio dello scorso anno (altra coppia vastese, Genovesi-Di Tizio). Per Martina, classe '98, e Claudia, classe 2000, un trampolino di lancio verso tanti successi nel beach volley così come nella pallavolo indoor. Il giorno dopo la medaglia di bronzo conquistata sono tornate sui campi del centro della BCC San Gabriele (presso il lido Baiocco Beach), per incontrare le piccoline dei corsi estivi che hanno tributato loro un grande applauso per il traguardo raggiunto. Le emozioni sono ancora vive e saranno lo stimolo per raggiungere ancora nuovi traguardi sportivi.