Si svolgeranno domenica 2 agosto il 1° duathlon Sotto le Stelle e la 2ª escursione in mountain bike Sotto le Stelle organizzati da Velo Club Ortona e Polisportiva Casalbike con il patrocinio del Comune di Casalbordino. Un doppio percorso, competitivo e non, dedicato agli amanti della bicicletta e della corsa per una serata immersi nelle bellezze naturalistiche della costa. Per tutti i partecipanti all'evento ci saranno docce, gadget, cena presso Finis Terrae (lungomare nord) e divertimento per tutta la seta con il dj Nicola Ciccotosto.



Duathlon

Ritrovo alle 18 presso il lido Finis Terrae con partenza alle 19.15. Si dovranno percorrere 4 chilometri di corsa (sabbia e asfalto), poi 14 in mtb e altri 2 di corsa. Iscrizione 10 euro. Tra tutti gli iscritti verrà sorteggiata una divisa della Vini Fantini-Nippo-De Rosa.

Passeggiata sotto le stelle

Partenza alle ore 19 da Finis Terrae per compiere un percorso della durata di due ore. Iscrizioni (accettate dai 14 anni in su) al costo di 8 euro. Obbligatorio il casco e la torcia elettrica.

Informazioni

Rocco Menna- tel. 3492204934

Pietro Buontempo - tel.3493311226

Bruno Fantini - tel. 3338024294